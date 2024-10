Deyverson celebra ida do Atlético-MG à final da Libertadores

Nesta terça-feira, após a classificação do Atlético-MG para a final da Libertadores, o atacante Deyverson falou sobre a sensação de chegar novamente à decisão. O Galo empatou em 0 a 0 com o River Plate, no Monumental de Nuñez, pelo jogo de volta. Por ter ganho na ida por 3 a 0, com dois gols do centroavante, a equipe mineira garantiu sua vaga.

"São vários temperos de emoções, né, viver esse momento aqui. Um estádio muito lindo, parabenizá-los pela festa. Foi uma festa muito linda, foi um jogo muito difícil, diante de uma grande equipe que conhece a Libertadores, mas a gente fez o que o Milito nos passou nos treinamentos, no dia a dia", disse entrevista para as redes sociais do Atlético-MG.

???? Fala, Deyvinho! O camisa 9?? Alvinegro agradeceu o apoio da Massa e da esposa na Argentina e já mirou a decisão da Copa! ? pic.twitter.com/B52CKDQJ0d ? Atlético (@Atletico) October 30, 2024

Além disso, o camisa 9 elogiou a torcida do River Plate, mas fez questão de ressaltar a importância do apoio dos atleticanos para o placar.

"Sabíamos que iriamos enfrentar isso, sabíamos que iriamos enfrentar o River Plate, um time que conhece a Libertadores, sabíamos que iriam estar com sua torcida num estádio espetacular, mas também sabíamos que nossos torcedores iam estar presentes. E nos ajudou muito, nos ajudou muito. Estava em minoria, mas nos ajudou, cantou e deu para ouvir perfeitamente", completou.

Com o resultado, o Galo mantém vivo o sonho do bicampeonato e retorna a uma final de Libertadores após 11 anos. A última vez que a equipe mineira tinha chegado à final foi em 2011, quando ergueu o troféu.

Agora, o Atlético-MG espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

"Estamos muito felizes, ainda não temos nada ganho, estamos na final, é só apenas um passo, falta para dar outro passo se Deus quiser ser campeão. E não posso esquecer de agradecer a Deus, a minha esposa que está aí presente, veio me acompanhar. Ficou muito feliz pela presença dela, é muito importante para mim", finalizou Deyverson.

Agora, o Galo foca na final da Copa do Brasil. A equipe mineira enfrenta o Flamengo no primeiro jogo da final do torneio, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.