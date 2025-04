Ferraresi comemora sequência pelo São Paulo e mira duelo contra o Atlético-MG: "Encarar como uma final"

O São Paulo encara o Atlético-MG, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O zagueiro Nahuel Ferraresi comemorou as oportunidades recebidas e projetou uma partida difícil contra o Galo.

"Muito feliz. Feliz pela sequência de partidas que tenho tido aqui. E agora dar seguimento com vitória, que é o mais importante para o time. Sabemos que todos os jogos são difíceis, tanto no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores e na Copa do Brasil. Temos que encarar como uma final para poder somar pontos e ainda mais como visitante, que sabemos que é difícil", disse Nahuel Ferraresi em entrevista ao SPFC Play.

?? No Direto do CT, uma entrevista com Ferraresi e a última atividade antes da partida contra o Atlético-MG! ? Assista completo ?? https://t.co/RtRmDnxrvx#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/RnSgkvhSgO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2025

Titular em quatro dos últimos cinco jogos do Tricolor, Ferraresi passou a receber mais oportunidades no time titular desde que o treinador Luis Zubeldía adotou um esquema com três zagueiros. O jogador ficou na reserva na estreia do São Paulo no Brasileirão diante do Sport (0 a 0), no último sábado, no Morumbis.

No entanto, o venezuelano voltou ao time titular na última quarta-feira, quando o São Paulo derrotou o Talleres, da Argentina, por 1 a 0, pela primeira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Mario Alberto Kempes.

"Sabemos que cada campeonato é diferente. Vamos encarar da mesma maneira, mas sabendo que no Campeonato Brasileiro vamos jogar fora de casa contra um bom adversário. Vamos entrar concentrados para poder trazer os três pontos ou pontuar, que também é importante. Todos os times brasileiros que jogam as três competições viajam toda semana. Não tem desculpa. Temos que recuperar, descansar bem e estar prontos para o jogo", projetou Ferraresi.

Desde 2022 no Tricolor, o zagueiro de 26 anos já disputou 51 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Com o resultado na estreia, o São Paulo é o 13º colocado, com um ponto somado. Por outro lado, o Atlético-MG começou no Brasileiro com derrota diante do Grêmio, fora de casa, por 2 a 1, e ocupa a 16ª posição.