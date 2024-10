São Paulo x Desportivo Brasil: veja onde assistir ao jogo de volta das quartas do Paulista sub-20

A equipe sub-20 do São Paulo recebe o Desportivo Brasil no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. A bola rola neste domingo, a partir das 10h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Onde assistir: o duelo será transmitido pelo canal do YouTube do Paulistão.

Como chegam as equipes?

São Paulo e Desportivo Brasil empataram em 1 a 1 no confronto de ida das quartas de final, disputado em Porto Feliz. O time do interior paulista saiu na frente aos 17 minutos, mas no final da primeira etapa, Ryan Francisco deixou tudo igual para o Tricolor.

Com o empate em 1 a 1 na primeira partida, o embate está aberto. Uma simples vitória garantirá um dos dois times na semifinal do Paulista sub-20. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão do semifinalista será feita nos pênaltis.

O São Paulo é dono de uma das melhores campanhas do Estadual. Até aqui, a equipe conquistou 20 vitórias, dois empates e teve apenas uma derrota. Do outro lado, o Desportivo Brasil, nas mesmas 23 partidas, somou 13 triunfos, quatro empates e seis reveses.

Arbitragem

Murilo Tarrega Victor será o responsável por apitar o duelo, auxiliado por Denis Matheus Afonso Ferreira e Giovanni Crescêncio.