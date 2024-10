STJD denuncia Yuri, Cacá, Alcaraz e auxiliar por incidentes em Corinthians x Fla

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o atacante Yuri Alberto, o zagueiro Cacá e o auxiliar Emiliano Díaz por conta de incidentes no jogo entre Corinthians e Flamengo, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Talles Magno e Romero.

Pelo lado flamenguista, o meia-atacante Alcaraz foi denunciado. O julgamento está previsto para acontecer na próxima sexta-feira, a partir das 10 horas (de Brasília)

Na ocasião, faltando pouco para o fim do jogo, Yuri Alberto cometeu falta violenta no lateral direito Wesley e foi expulso. Depois, uma confusão generalizada ocorreu entre jogadores dos dois times, e Cacá e Alcaraz foram mandados mais cedo para o vestiário pelo árbitro Ramon Abatti Abel (SC).

Yuri Alberto e Alcaraz foram enquadrados no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que fala em "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente", que prevê suspensão de quatro a doze partidas. O corintiano vai ser julgado por "desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido", enquanto o flamenguista por "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

Já Cacá foi enquadrado no artigo 250-A, que fala em "praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente" e prevê pena de uma a três partidas por suspensão. O beque vai ser julgado por "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada".

Emiliano Díaz, por sua vez, foi enquadrado no artigo 258 ("assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva"), que tem punição prevista de suspensão de uma a seis partidas. O auxiliar vai ser julgado por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

O executivo de futebol Fabinho Soldado também foi citado pelo STJD por desrespeito à arbitragem. A pena do dirigente, no entanto, pode ser de 15 a 180 dias de suspensão, já que ele não estava envolvido diretamente na partida.

Os gândulas Thiago Mastrochirico Rezetti e Alessandro da Silva também vão ser julgados. Ambos foram expulsos durante o confronto sob a justificativa de terem "retardado o reinício do confronto em algumas oportunidades".

Corinthians e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Na ida, no Maracanã, o Timão perdeu por 1 a 0 com gol do lateral esquerdo Alex Sandro.