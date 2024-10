O recital de Messi: Argentina atropela Bolívia em noite de gala do astro

Em noite de gala de Messi, a Argentina não tomou conhecimento e atropelou a Bolívia por 6 a 0, nesta terça-feira (15), pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Messi fez de tudo na goleada. O camisa 10 fez três gols — um deles com o pé direito — e deu duas assistências (uma para Lautaro e outra para Julián Álvarez) e comandou a vitória da Argentina. Thiago Almada, do Botafogo, completou a goleada.

A partida marcou o reencontro de Messi com a torcida argentina. O camisa 10 não jogava frente à sua torcida havia 333 dias — na derrota para o Uruguai por 2 a 0, em 16 de novembro de 2023.

Messi chegou a 112 gols com a Argentina e se isolou como o segundo maior goleador por seleções na história. Ele estava empatado com Ali Daei (Irã) com 109. Cristiano Ronaldo é o líder, com 133.

A Argentina chegou aos 22 pontos e se manteve na liderança isolada das Eliminatórias. A Bolívia seguiu com 12 e aparece na 7ª colocação.

As duas seleções voltam a campo somente em novembro. No dia 13, a Bolívia visita o Equador, às 18h (de Brasília). No dia seguinte, a Argentina vai até Assunção encarar o Paraguai, às 21h30. Os dois jogos são válidos pela 11ª rodada das Eliminatórias.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve escorregão, show de Messi e olé. A Argentina dominou a partida desde os primeiros minutos, mas só conseguiu sair na frente após um escorregão do zagueiro Suárez, aproveitado por Messi. A abertura do placar levou a torcida à loucura, que começou a gritar 'olé' ainda com 22 minutos de bola rolando. O camisa 10 seguiu seu recital na reta final da etapa — ele serviu Lautaro Martínez e Julián Álvarez, que sacramentaram a vitória dos mandantes ainda na etapa inicial. Sem espaços e com pouco brilho individual, a Bolívia praticamente não passou do meio de campo.

Messi comemora gol marcado pela Argentina durante jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

A etapa final só confirmou o amplo domínio argentino em Buenos Aires e o recital de Messi. Com a vitória já encaminhada, a Argentina administrou a partida, mas não deixou de atacar, ainda que as idas ao campo ofensivo fossem menos frequentes. A seleção mandante aumentou um pouco mais o ritmo após as mexidas do técnico Lionel Scaloni e ampliou o placar justamente com Almada, que entrou durante o segundo tempo. Exposta, a Bolívia abriu ainda mais o palco para Messi brilhar e fechar sua noite de gala no Monumental com mais dois gols.

Lances importantes e gols

Messi abre o placar para a Argentina: 1 x 0. Suárez escorregou na saída de bola e viu Lautaro Martínez fazer a roubada para a Argentina. A bola se ofereceu para Messi, que invadiu a área, levou para a esquerda e finalizou no canto esquerdo baixo para abrir o placar.

Viscarra evita o segundo! Messi cobrou falta na entrada da área com categoria, buscando o ângulo esquerdo, no final do primeiro tempo. Viscarra voou e espalmou com uma das mãos.

Lautaro amplia para a Argentina: 2 x 0. Álvarez encontrou Messi em velocidade. O camisa 10 saiu cara a cara com Viscarra e não foi fominha. Ele apenas rolou para Lautaro Martínez, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Álvarez consagra ainda mais Messi: 3 x 0. Em falta no meio do campo, Messi surpreendeu e achou Julián Álvarez invadindo a área nas costas da defesa. O atacante só teve o trabalho de dominar e tocar na saída do goleiro Viscarra.

Não valeu! Otamendi chegou a fazer o quarto da Argentina, mas o gol foi anulado. Após jogada ensaiada de falta, o zagueiro apareceu na segunda trave e cabeceou para o gol. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento de Tagliafico, que tentou alcançar a bola e estava impedido.

Viscarra salva de novo. Após bate e rebate na entrada da área boliviana, a bola se ofereceu para Mac Allister. O meio-campista soltou o pé, de primeira. Viscarra voou no ângulo direito para espalmar e mandar para escanteio.

Thiago Almada brilha e deixa o dele: 4 x 0. Molina apareceu nas costas da defesa pelo lado direito e tocou para o meio, de primeira. Thiago Almada, que havia acabado de entrar, completou para as redes.

Messi marca o seu segundo no gol: 5 x 0. O camisa 10 se aproveitou de uma roubada de bola no campo de atacante, conduziu pelo meio e levou para a perna direita. Mesmo com o "pé ruim", arriscou cruzado e venceu Viscarra.

Noite de gala completa de Messi: 6 x 0. Logo após fazer o segundo no jogo, Messi emendou o terceiro. Ao seu melhor estilo, tabelou com Nico Paz e, de perna esquerda, finalizou rasteiro, no canto direito de Viscarra, que não alcançou.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 6 X 0 BOLÍVIA

Data e horário: 15 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Local: Monumental, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Gols: Messi (18'/1°T), Lautaro Martínez (42'/1°T), Julián Álvarez (47'/1°T), Almada (23'/2°T), Messi (38'/2°T), Messi (40'/2°T)

Cartões amarelos: Algarañaz (BOL)

Argentina: Rulli; Molina, Otamendi (Lisandro Martínez), Romero e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul (Palacios) e Mac Allister (Paredes); Julián Álvarez (Almada), Messi e Lautaro Martínez (Nico Paz). Técnico: Lionel Scaloni

Bolívia: Viscarra; Medina, Haquín, Suárez, Sagredo e Fernández (Chávez); Villamil, Robson Matheus (Terrazas) e Vaca; Miguelito (Paz) e Algarañaz (Enzo Monteiro). Técnico: Óscar Villegas