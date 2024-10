Santos planeja triplicar receita com bilheteria após reforma da Vila, mas promete "preços populares"

O Santos tem planos ambiciosos com a nova Vila Belmiro. A diretoria acerta os último detalhes para assinar um contrato com a WTorre. Um dos objetivos do clube, após a reforma, é aumentar as suas receitas com bilheteria.

A gestão de Marcelo Teixeira prevê um aumento superior a 200%, indo dos atuais R$ 29 milhões para R$ 87 milhões. Ou seja, três vezes mais.

Para isso, considera-se um aumento de 50% no ticket médio para ingressos e valores de associação, somando-se ainda o efeito do acréscimo no público médio (100%). A previsão é que a casa alvinegra tenha capacidade de 30 mil lugares.

Apesar disso, o Santos promete que criará dois setores a preços populares na nova Vila. Ambos serão atrás dos gols e sem cadeiras.

"Hoje, o Santos tem custo de R$ 8 milhões de despesa da Vila Belmiro. Ela não existirá porque a SPE absorverá. E você ampliará a receita. Você reduz custos e aumenta a receita. É uma expectativa positiva de alcançar números, seja de percentuais de eventos ou bilheteria do estádio. Quando fala em aumento de receita, o Santos fez questão de constar em documento que temos áreas nobres e área popular", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"Teremos ingressos de maneira fácil e acessível. Isso é fundamental dentro da negociação. Preços populares em locais populares. E aumento de receita com espaços mais nobres. E o reposicionamento, com o Santos tendo um bom percentual de público no estádio. Se você aumentar isso a 80% do que hoje você tem, você terá uma média de público de 25 mil pessoas. Isso irá gerar um impacto de receita. O Santos estará entre os seis melhores clubes em termos de arrecadação", ampliou.

Em 2023, o Santos teve o 17° público médio entre os 20 maiores clubes brasileiros. O time paulista vê como inaceitável ter apenas a 14ª receita de bilheteria entre as 20 maiores receitas do futebol brasileiro.

Já a taxa de ocupação média da Vila Belmiro foi de 75,6%, a quarta maior. Com a nova Vila, o Peixe mira que esse número suba para cerca de 80%, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Com capacidade de 30 mil lugares e uma taxa média de 80% de ocupação, o público médio da Vila Belmiro será de 24 mil torcedores, representando um acréscimo de 100% em relação ao seu público médio.

As obras da nova Vila Belmiro ainda não tem uma data certa para começar. A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira.