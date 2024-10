Filipe Luís fala sobre relação com grupo do Flamengo e vê estreia contra o Corinthians como ideal

Nesta terça-feira, o Flamengo apresentou o técnico Filipe Luís, no Ninho do Urubu. Como informado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o contrato dele com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2025.

Lateral da equipe entre 2019 e 2024, Filipe foi uma das lideranças desta geração vitoriosa do clube e atuou com grande parte do elenco. O ex-jogador, contudo, destacou que a relação será pautada no profissionalismo.

"Tem os prós e contras, os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém, eu sei das lideranças, o que acontece, eu estava presente nesse mesmo grupo há cinco anos, acho que chegaram só três ou quatro jogadores desde que eu me aposentei, eu conheço todos eles", afirmou.

"Eu sei que vou tomar uma decisão que vai incomodar alguns jogadores e alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Filipe Luís pessoa e com o Filipe Luís treinador.O importante é que a cobrança e o elogio vão existir para todos quando for necessário. Sempre colocando a equipe e o Flamengo em primeiro lugar, com esses valores eu me guio para não confundir amizade com profissionalismo", completou.

O primeiro desafio de Filipe Luís será contra o Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O confronto vai acontecer às 21h45 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Maracanã. O técnico não se assustou com o grande palco e até vê como a estreia ideal.

"Melhor jogo para poder estrear é um jogo importante, que tenha pressão, peso, uma semifinal. Quando eu jogava, o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência ou até mesmo uma fase do campeonato que o time não consegue me motivar tanto. Esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados, todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final e para isso vamos ter que fazer um jogo de excelência", finalizou.

Depois de encerrar a carreira no final do ano passado, Filipe Luís assumiu o comando do sub-17 do Flamengo no último mês de março. Conquistou a Copa Rio e logo depois se tornou o treinador do sub-20.

Na categoria, venceu o Mundial de Clubes e levou a equipe às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, sendo eliminado pelo Fortaleza. Ainda levou o Flamengo até o final do Campeonato Carioca sub-20 que vai ser disputada contra o Vasco.