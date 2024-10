Documentário sobre bastidores do COB em Paris 2024 tem teaser revelado

Detalhes e bastidores da operação do Comitê Olímpico do Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024 serão apresentados em uma produção audiovisual do COB. Nesta segunda-feira, foi divulgado o teaser do documentário "Missão Paris: A trajetória do COB e do Time Brasil até os maiores Jogos Olímpicos da história", filme realizado em parceria com a Kajuz Produções e que revela a jornada do Comitê rumo às Olimpíadas.

O enredo do documentário acompanha as operações do Time Brasil durante sua preparação para os Jogos Parisienses, dos bastidores 100 dias antes dos Jogos até as 20 medalhas conquistadas em Paris, e revela os desafios e as vitórias da competição. O filme destaca a trajetória dos atletas e a dedicação de profissionais das mais diversas áreas para garantir o sucesso do esporte brasileiro em solo francês.

A produção conta com imagens exclusivas, entrevistas com atletas, técnicos e diretores, e traz uma visão inédita sobre a jornada olímpica. Para o diretor de comunicação do COB, Paulo Conde, a obra é mais uma prova do olhar da entidade para a documentação do esporte olímpico nacional.

"O documentário 'Missão Paris' vem para mostrar as diversas áreas envolvidas na na megaoperação dos Jogos Olímpicos. Conseguimos retratar não somente as jornadas dos atletas, os principais atores desse palco, mas também a equipe multidisciplinar do COB que está por trás disso tudo, nos bastidores, para garantir conforto e tranquilidade aos competidores. Tenho certeza de que o público vai se surpreender com a riqueza de detalhes desse filme", ressaltou Conde.

A produção, dirigida pela jornalista Karina Ajuz, tem 70 minutos e será lançada em dezembro deste ano, durante o Prêmio Brasil Olímpico. "Missão Paris: A trajetória do COB e do Time Brasil até os maiores Jogos Olímpicos da história" entra para o grupo de documentários do Comitê intitulado de "Original COB", que conta com os títulos "Vanderlei: pernas, cabeça e coração" e "Baloubet: drama e glória de um gladiador".