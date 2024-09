Marcelo Teixeira, sobre permanência de Carille no Santos: 'Avaliações serão feitas'

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou já ter começado o planejamento da equipe para a temporada de 2025. Questionado a respeito da permanência de Fábio Carille, que tem cláusula de renovação automática em caso de acesso à Série A, o presidente do Peixe pontuou que irá avaliar ao fim da Segunda Divisão.

"Independente dos contratos, disse isso no começo do ano e disse também nas coletivas, prestando contas da transparência da gestão, avaliações serão feitas ao término da competição. Nós temos a competição sendo encerrada em novembro, então nós temos tempo suficiente para todo o planejamento", disse Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal De Olho no Peixe.

"Esta parte (planejamento), já está sendo feito visando 2025, nós iremos fazer de uma forma mais contundente. Não podemos, hoje, porque estamos disputando uma competição e querendo alcançar o objetivo, então, ao alcançar o objetivo, nós logicamente jpa teremos em prática o que pretendemos fazer no ano que vem"

Carille vem sendo bastante pressionado por torcedores do Santos, mesmo com a campanha positiva na Série B. A principal crítica é em relação ao futebol praticado pela equipe, que na visão de muitos, não empolga. O cântico "Ei, Carille, vai tomar no c*!" foi entoado a plenos pulmões por alguns santistas logo após o apito final do árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro.

A vitória do Santos contra o Operário neste sábado, na Vila Viva Sorte, não fez com que alguns santistas poupassem o técnico Fábio Carille de críticas. Assim que a partida terminou, torcedores hostilizaram o comandante que está em sua segunda passagem pelo Peixe.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na 1ª colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela.

O Santos volta a entrar em campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), contra o Goiás, em Goiânia.