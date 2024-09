Atlético-MG inicia nesta segunda a venda de ingressos para a Copa do Brasil

O Atlético-MG começa nesta segunda-feira a comercialização das entradas para o duelo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. A partida de ida do confronto será disputada na quarta-feira, às 19h15, na Arena MRV.

Veja abaixo as informações disponibilizadas pelo time mineiro:

Venda de ingressos - Galo x Vasco - 2/10/2024 - 19h15

Ingressos adicionais - Será permitida a venda de 4 (quatro) ingressos adicionais por sócio, mediante a disponibilidade. Atenção: ao atribuir o ingresso para terceiros, é necessário que esse torcedor complete o seu cadastro no site de ingressos, em seguida, faça o download do Super App do Galo e realize o vínculo na aba "ingressos", com o mesmo login do cadastro do site.

Solidariedade - Quem comprar ingresso ou resgatar cadeira cativa livre pode ajudar o Instituto Galo com doações no ato da compra/resgate. São três valores disponíveis: 2, 5 e 10 reais, para você ajudar o Instituto Galo a continuar transformando vidas.

VENDA ON-LINE: ingressos.galonaveia.com.br

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA:



30/9 - 11h: Forte e Vingador / Preto / Internacional



30/9 - 17h: Prata



30/9 - 18h: Branco / Clubes



30/9 - 19h: Arena MRV



30/9 - 19h30: GNV da Massa



30/9 - 20h: 4 Adicionais para planos do GNV



30/9 - 22h: Público Geral

ACESSO

- Esplanada e estacionamento abrem às 16h15;



- As catracas serão abertas às 16h15;



- Crianças de todas as idades precisam de ingresso para acessar o estádio;



- Para ingressos carregados no cartão Galo Na Veia, é OBRIGATÓRIA a apresentação do cartão no momento do acesso;



- O ingresso de E-ticket só será aceito via SuperApp do Galo;



- Sob nenhuma hipótese, será aceito E-ticket impresso, foto, print de tela ou ingresso rasurado.

- Portões de acesso Cadeiras Cativas:

Brahma Oeste: portões 3 e 16



Brahma Leste: portões 7 e 10



Inter Oeste: portão 14

OBS: os donos de cadeiras cativas e camarotes já podem transferir ingressos via SuperApp.

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS (VÁLIDOS SOMENTE NA VENDA ON-LINE)

Brahma Norte (Portão 4)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 127,50



GNV Preto: R$ 148,75



GNV Prata: R$ 191,25



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 212,50



Inteira: R$ 425,00

Brahma Leste (Portões 7 e 10)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 188,40



GNV Preto: R$ 219,80



GNV Prata: R$ 282,60



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 314,00



Inteira: R$ 628,00

Brahma Leste Premium (Portões 7 e 10)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 246,90



NV Preto: R$ 288,05



GNV Prata: R$ 370,35



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 411,50



Inteira: R$ 823,00

Brahma Sul (Portão 13)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 106,80



GNV Preto: R$ 124,60



GNV Prata: R$ 160,20



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 178,00



Inteira: R$ 356,00

Brahma Oeste (Portões 3 e 16)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 285,90



GNV Preto: R$ 333,55



GNV Prata: R$ 428,85



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 476,50



Inteira: R$ 953,00

Inter Oeste (Portão 14)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 148,50



GNV Preto: R$ 173,25



GNV Prata: R$ 222,75



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 247,50



Inteira: R$ 495,00

Inter Oeste Premium (Portão 14)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 182,10



GNV Preto: R$ 212,45



GNV Prata: R$ 273,15



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 303,50



Inteira: R$ 607,00

Inter Leste (Portão 12)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 84,00



GNV Preto: R$ 98,00



GNV Prata: R$ 126,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 140,00



Inteira: R$ 280,00

Inter Leste Premium (Portão 5)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 108,90



GNV Preto: R$ 127,05



GNV Prata: R$ 163,35



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 181,50



Inteira: R$ 363,00

Inter Norte (Portão 6)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 74,10



GNV Preto: R$ 86,45



GNV Prata: R$ 111,15



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 123,50



Inteira: R$ 247,00

Inter Sul (Portões 11 e 15)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 65,10



GNV Preto: R$ 75,95



GNV Prata: R$ 97,65



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 108,50



Inteira: R$ 217,00

Lounge Leste (Portão 1) - com Catering: R$ 679,00



Lounge Oeste (Portão 1) - sem Catering: R$ 579,00



Setor Restaurante (Portão 1): R$ 500,00

Atenção: os descontos concedidos aos sócios Galo Na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

VENDA PRESENCIAL DE INGRESSOS



(Sem desconto para sócios e condicionada à disponibilidade de ingressos)

Local: bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410)

Dia 1/10: 11h às 18h



Dia 2/10: 16h15 às 19h30 (caso não esgote)

Formas de pagamento na venda presencial: cartões de crédito e dinheiro

MEIA-ENTRADA

É vendido apenas um ingresso de meia entrada por documento, mediante apresentação da documentação exigida (são aceitos somente documentos originais), tanto no ato da compra como na entrada ao estádio:

Estudantes: Carteira de Identidade e identidade estudantil.



Maiores de 60 anos e menores de 12: Documento de identificação com CPF.



Atenção: serão aceitos somente documentos originais.

GNV KIDS

A solicitação do ingresso GNV Kids deverá ser feita no momento da compra do ingresso pelo titular do plano.

Atenção: os ingressos para GNV Kids são liberados mediante disponibilidade e apenas para o mesmo setor do ingresso adquirido pelo titular do plano.

- O cartão GNV Kids só pode ser utilizado por menores de 12 anos;

- GNV Kids também precisa apresentar ingresso para acesso ao estádio. O responsável deve fazer o carregamento prévio do cartão da criança. Crianças sem ingresso não acessarão o estádio;

GRATUIDADE PARA CRIANÇAS

A retirada das gratuidades infantis garantidas por Lei será na Bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410), no dia 1/10, das 11h às 18h, conforme procedimentos determinados pelas autoridades públicas e mediante disponibilidade. A retirada poderá ser feita somente pelos pais ou responsáveis legais do menor de 12 anos mediante apresentação de documento de identidade do adulto e do menor. (Documento Original ou Cópia Autenticada).

Atenção:



- É obrigatório que o documento do menor de 12 anos tenha o CPF do menor;



- É obrigatório portar ingresso válido para o mesmo setor da gratuidade a ser retirada;



- A retirada da gratuidade é exclusiva a menores de 12 anos, não se aplicando, portanto, a maiores de 60 anos nem PCD e seus acompanhantes.



- Não há gratuidades para os setores Premium da Arena MRV.