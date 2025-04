Flamengo não aceita torcida única em clássico contra o Vasco em São Januário

Nesta quarta-feira, o Flamengo se posicionou sobre o desejo do Vasco em levar o clássico da quinta rodada do Campeonato Brasileiro para São Januário. O clube não se opôs a jogar na casa do rival, mas exigiu a presença de sua torcida no setor visitante.

O Rubro-Negro também pontuou que o Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios (BEPE), órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade e segurança dos torcedores. O jogo está marcado para o sábado, dia 19 de abril, às 21h30 (de Brasília).

Pedrinho, presidente do Vasco, exigiu nesta segunda-feira, que o jogo seja realizado em São Januário. Em ofício enviado ao BEPE, o clube afirmou que o estádio está acostumado a receber torcidas de grandes clubes do Brasil, como Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Santos.

No documento, o Cruzmaltino solicitou que o jogo não fosse realizado com torcida única. Com isso, o BEPE decidirá se o clássico terá a presença de flamenguistas e vascaínos.

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

O Flamengo estará pronto para disputar a partida contra o Vasco da Gama, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas não aceita que a maior torcida do país seja deixada de fora da festa . O Flamengo entende que o BEPE, órgão responsável pela segurança nos jogos de futebol no Rio de Janeiro, deve garantir a integridade física e a segurança de todos os torcedores. A presença da Nação Rubro-Negra é indispensável para que o espetáculo esteja completo.