Dudu sofre pênalti decisivo para vitória do Palmeiras e é celebrado por Raphael Veiga: "É um ídolo"

O Palmeiras venceu o Atlético-MG, na noite deste sábado, por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou contou com dois gols de Raphael Veiga, ambos de pênalti, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O camisa 23 valorizou a atuação de seu companheiro Dudu, que sofreu a penalidade que culminou no gol que deu o triunfo ao Verdão.

"O Dudu é um ídolo no Palmeiras. Tenho oportunidade de jogar junto com ele há algum tempo. A gente se entende muito bem. Eu estava um pouco mais próximo junto com outros jogadores dele nesse momento mais turbulento. Vi um pouco do que ele passou e poder celebrar com ele esse jogo que ele entrou e mudou, não só o pênalti, mas uma finalização, contra-ataque. Fico muito feliz. A gente não pode só olhar o jogador, mas o ser humano por trás. A alegria do Dudu é a minha e o que eu puder fazer para ajudar o Dudu e outros jogadores, vou fazer", disse.

Raphael Veiga foi responsável por abrir o placar, aos 45 minutos do primeiro tempo, também de pênalti. O Atlético-MG empatou na segunda etapa, e o Verdão buscou a vitória também na parte final do segundo tempo.

Dudu foi acionado pelo técnico Abel Ferreira aos 36 minutos do segundo tempo. Em uma de suas primeiras ações com a bola no pé, foi derrubado por Rubens, dentro da área, e o árbitro marcou a penalidade. Depois disso, o camisa 7 ainda teve uma finalização perigosa, que obrigou Everson a defender.

Esse foi o 12° jogo de Dudu com a camisa do Palmeiras, nesta temporada. Até junho, o ídolo palmeirense vinha se recuperando de grave lesão sofrida no joelho direito em agosto de 2023. Dias após ser liberado para os jogos acabou se envolvendo em polêmica por conta do imbróglio de uma negociação com o Cruzeiro, mas permaneceu no Verdão. Desde então, tenta recuperar seu espaço.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).