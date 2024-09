Ancelotti elogia Endrick e diz: 'Vai ser titular em muitas partidas'

O início de Endrick pelo Real Madrid encantou o técnico Carlo Ancelotti, que vê o jovem atacante como titular do time merengue. O Real encara o Espanyol neste sábado (21), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.

Ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro: vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto muito disso. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

O que aconteceu

Endrick tem 20 minutos pelo Real Madrid e já marcou no Espanhol e na Liga dos Campeões. O brasileiro fechou o placar na vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart pela primeira rodada da Champions.

O atacante tem cinco partidas na temporada e encara forte concorrência. Vinicius Jr, Mbappé e Rodrygo formam o setor ofensivo de Carlo Ancelotti.

O brasileiro, porém, já quebrou recordes pelo time merengue. Na última terça-feira (17), ele se tornou o mais jovem a marcar pelo Real na Champions. Ele também é o estrangeiro mais jovem a marcar com a camisa merengue no Espanhol.

Agora ele tenta ajudar o Real a subir na tabela do Espanhol. O time é o terceiro colocado, com os mesmos 11 pontos do vice Atlético de Madri. O Barcelona lidera com 15.