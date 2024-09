Felipe Anderson mostra serviço e pode ser decisivo para o Palmeiras na reta final do Brasileirão

O Palmeiras mostrou que está vivíssimo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Na tarde do último domingo, o Verdão não tomou conhecimento do Criciúma no Allianz Parque e venceu por 5 a 0, em duelo válido pela 26ª rodada do torneio nacional.

O Alviverde deu show coletivamente, mas também contou com peças inspiradas para golear o rival catarinense. Uma delas foi Felipe Anderson. Autor de um gol e de uma assistência na goleada, o camisa 9 finalmente parece ter "desencantado" após dois meses de clube.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras em julho, de forma gratuita, após não renovar com a Lazio. O jogador foi a contratação mais 'badalada' desta janela de transferências do clube palestrino e, não à toa, gerou grande expectativa na torcida palmeirense.

E, como em toda chegada de grandes jogadores, os torcedores esperam impacto imediato no time - o que não aconteceu com Felipe Anderson. O camisa 9 do Verdão fez suas primeiras partidas no final do mês e não encheu os olhos da torcida.

O atleta ainda não parecia estar em sua melhor forma e, em suas primeiras dez partidas defendendo o escudo verde e branco, não contribuiu com gols e nem com assistências, passando "em branco" nos duelos decisivos contra o Botafogo na Libertadores.

Apesar disso, o técnico Abel Ferreira continuou apostando em Felipe Anderson como titular pelo lado esquerdo do ataque, ciente da qualidade do jogador. E o camisa 9, após dois meses de adaptação ao futebol brasileiro, parece estar se acostumando e se entrosando com seus companheiros.

O atacante fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras no último dia 24 de agosto, na goleada de 5 a 0 sobre o Cuiabá no Brinco de Ouro. Após jogada e passe de Estêvão, Felipe recebeu dentro da área e venceu a marcação do Dourado, finalizando rasteiro para fazer o quinto gol do jogo.

Na sequência, o jogador foi titular novamente e disputou os 90 minutos na vitória alviverde de 2 a 0 sobre o Athletico-PR. Ele não marcou e nem deu passes para gols, mas teve boa atuação no geral no setor criativo do Verdão.

Cada vez mais solto, Felipe Anderson foi um dos principais destaques do Palmeiras na goleada do último domingo sobre o Criciúma. O atacante marcou o segundo gol da equipe palestrina no confronto e deu uma boa assistência para Estêvão anotar o quarto tento.

Mais entrosado ao elenco e ao time titular alviverde, Felipe Anderson mostrou que pode ser peça importante e decisiva para o clube nesta reta final de Brasileirão. O Palestra Itália vai em busca de seu 13º título nacional, o terceiro consecutivo.

Com Felipe Anderson à disposição e em bom momento, o Palmeiras terá mais um desafio, dessa vez pela 27ª rodada da Série A. Neste domingo, o Verdão visita o Vasco, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.