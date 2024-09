Com susto no final, Santos vence América-MG e segue perseguição ao líder Novorizontino na Série B

O Santos venceu o América-MG por 2 a 1 na tarde deste domingo, na Vila Viva Sorte, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, que contou com susto nos instantes finais, os comandados de Fábio Carille mantiveram a distância de apenas um ponto para o líder Novorizontino.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Santos construiu sua vitória na segunda etapa. O atacante Wendel Silva e o lateral direito JP Chermont foram os autores dos gols santistas, enquanto Moisés descontou para os visitantes nos instantes finais. Pouco antes do final da partida, o árbitro Arthur Gomes Rabelo analisou possível pênalti para o Coelho em lance de bola na mão de Hayner, mas não viu irregularidade na jogada.

Com o triunfo, o Santos segue na segunda colocação, com 46 pontos, um a menos que o Novorizontino. O América-MG, por sua vez, fica na sétima posição, com 38 unidades, quatro a menos em relação ao G4.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Já o América-MG recebe o Paysandu, um dia antes.

O jogo

A primeira etapa foi de poucas emoções. A primeira chance do jogo foi do Santos, no minuto 24, em finalização de fora da área de Diego Pituca para defesa complicada de Dalberson. Aos 30, o Coelho respondeu em cobrança de falta de Rodriguinho que parou em intervenção de Gabriel Brazão.

Aos 42 minutos, o Santos voltou a assustar, dessa vez em cruzamento de JP Chermont para Giuliano, que cabeceou perigosamente para fora. Pouco tempo depois, o América-MG levou perigo com Davó, que recebeu passe em profundidade de Juninho e finalizou sem direção.

Segundo tempo

Logo aos sete minutos da segunda etapa, o Santos assustou com Otero, em cobrança de faltou defendida por Dalberson. Aos 16, o Peixe marcou seu gol com Wendel Silva, aproveitando rebote da defesa do goleiro americano em cabeçada de Jair e concluindo para o fundo das redes.

Aos 26, o Santos ampliou com JP Chermont em finalização rasteira que acertou primeiro a trave e foi parar no fundo do gol. O árbitro Arthur Gomes Rabelo ainda revisou a jogada no VAR por conta de possível impedimento de Gil na jogada, mas validou o lance.

Nos acréscimos, o América-MG descontou com Moisés em jogada de contragolpe, contando com desvio na defesa santista. Apesar do susto, o Santos conseguiu administrar a vantagem e deixar a Vila com os três pontos. O jogo também marcou a reestreia do zagueiro Luan Peres, que entrou na reta final de partida na vaga de Escobar.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 2 X 1 AMÉRICA-MG

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 15 de setembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)



Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)



Público total: 10.160 pessoas



Renda: R$ 451.762,50



Cartões amarelos: Otero, Escobar, JP Chermont e João Schmidt (Santos); Dalberson e Ricardo Silva (América-MG)



Cartões vermelhos:

Gols: Wendel Silva, aos 16, e JP Chermont, aos 26 do 2ºT (Santos); Moisés, aos 47 do 2ºT (América-MG)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Jair, Gil e Escobar (Luan Peres); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Willian); Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel (Furch)



Técnico: Fábio Carille

AMÉRICA-MG: Dalberson; Daniel Borges (Moisés), Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho (Mateus Henrique) e Elizari; Adyson (Fabinho), Rodriguinho (Vinicius) e Matheus Davó (Renato Marques)



Técnico: Lisca