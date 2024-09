Corinthians: Hugo vai de atuações de Neuer a erros bizarros, diz Mattos

Rodrigo Mattos alertou no UOL News Esporte desta quinta-feira (12) que o goleiro Hugo Souza falhou nos dois gols do Juventude, um anulado e o outro validado, na classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Para o colunista do UOL, Hugo ainda oscila muito, perde o foco do jogo com facilidade e tem saído mal do gol no Timão.

'Hugo foi de novo Neuer a erros bizarros no Flamengo': "O Hugo entregou um gol e quase entregou dois. A gente acompanha isso na carreira do Hugo. No Flamengo, os primeiros 10 jogos foram espetaculares, parecia que o Flamengo tinha achado o novo Neuer da categoria de base, aí quando ele começou a errar, os erros eram de falta de foco, de atenção, erros bizarros. Inclusive, ele entregou uma classificação [na Copa do Brasil] contra o São Paulo por conta disso".

'Ele dá uma viajada e perde o foco do jogo': "Ele saiu [do Brasil] e quando voltou falaram que ele está mais maduro e tal, mas não é a primeira vez no Corinthians que ele comete erro de distração, não. Lá no primeiro jogo contra o Juventude, no segundo gol, ele fica olhando, não sai do gol e a bola sobra sozinha para o Carrillo, do Juventude, fazer o gol. Ele é um goleiro de desempenho espetacular debaixo da trave, em bolas cara a cara, disputa de pênaltis, mas de vez em quando nessas saídas do gol, uns chutes de longe, ele dá uma viajada, perde o foco do jogo. E ele fez isso duas vezes ontem: uma o gol foi confirmado, o outro, não".

Mattos: Garro é a contratação mais acertada do Corinthians. Mais que Depay

Rodrigo Mattos elogiou a atuação de Garro e destacou que o meia argentino é a melhor contratação da temporada no Timão, mesmo com a chegada de Memphis Depay. Segundo o colunista do UOL, Garro esbanja qualidade e já é dono do time em campo.

Depay já teve impacto no Corinthians mesmo antes de jogar, diz Alicia

Alicia Klein destacou que Memphis Depay já teve impacto na vida do Corinthians antes mesmo de estrear. A colunista do UOL afirmou que a contratação já surtiu efeito no clube e na torcida.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra