Destaque sub-15 do Santos comemora vitória no Paulista e projeta próximas fases

Um dos principais destaques do time sub-15 do Santos, o atacante Joãozinho esteve em campo no último compromisso da equipe pelo Campeonato Paulista da categoria, contra o Mirassol. A joia do Peixe deu uma das assistências na vitória por 2 a 0, que praticamente selou a classificação do Alvinegro para a fase eliminatória da competição.

"É muito bom poder ajudar o time a conseguir os resultados, seja com gols ou assistências. Fiquei feliz por ajudar meus companheiros com uma assistência contra o Mirassol e ainda mais pela vitória, da forma como foi", disse Joãozinho.

O atacante que atua pelos lados do campo já soma 17 partidas nesta edição do Campeonato Paulista sub-15, com sete gols marcados. O Santos está isolado na ponta do grupo 23 da terceira fase do estadual e possui sete pontos.

Joãozinho já está pensando nas próximas fases e contou um pouco da preparação da equipe.

"O Campeonato Paulista é uma competição muito importante para a gente, tem grandes times e precisamos passar pelos melhores para sermos campeões. Estamos treinando bastante, pensando nesses dois últimos jogos que faltam da Terceira Fase, para depois pensarmos nos mata-matas e no título', comentou.

Foto: Divulgação/Santos FC

Aos oito anos, Joãozinho destacou-se em um amistoso contra o Vitória e foi convidado para integrar a base do clube. Não demorou muito para que ele chamasse a atenção e fosse convidado para fazer testes no Santos.

No entanto, ao participar dos testes, ficou doente, não teve sucesso e acabou sendo dispensado. Apesar disso, o jovem conheceu o ex-jogador Domingos, que chamou o garoto para jogar futevôlei.

Joãozinho foi bem e acabou chamando a atenção de um observador do Peixe, que estava assistindo de longe a partida. Assim, o profissional se dispôs a introduzir melhor Joãozinho da próxima vez que viesse fazer teste no Santos.

Mesmo assim, João e sua família voltara para a Bahia e ele participou da Copa Santos pelo Vitória. Desta vez, ele brilhou e foi chamado para fazer parte dos Meninos da Vila sem precisar fazer nenhum teste.

Desta forma, Joãozinho se mudou para São Paulo, mas logo começou a pandemia do Covid-19, fazendo com que paralisasse os treinos da base e ele voltasse para a Bahia. Em 2021, disputou a Copa Santos mais uma vez e voltou a ser chamado para jogar pelo Santos, onde está desde então.