Estádio de CT do Fluminense é rebatizado com nome de Marcelo, e lateral se emociona: "Baita homenagem"

O Fluminense realizou uma bonita homenagem para o lateral esquerdo Marcelo. O estádio do CT do Tricolor carioca foi rebatizado e levou o nome do defensor, que iniciou sua carreira nas categorias de base do clube. Agora, o palco passa a se chamar Estádio Marcelo Vieira.

A cerimônia de homenagem foi realizada na tarde desta quinta-feira e contou com a presença do próprio Marcelo, além de familiares e amigos do jogador. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o presidente da Federção de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, também estiveram presentes no evento.

As equipes de base de diversas categorias e também do futebol feminino do Tricolor carioca também puderam acompanhar a homenagem ao lateral esquerdo no centro de treinamentos. Alguns companheiros do atleta no atual time do Fluminense, como Kauã Elias e João Neto, também prestigiaram a cerimônia.

"Isso aqui faz parte do que eu sempre quis fazer, que é deixar um legado para os meus filhos e para todas as crianças do Fluminense. É uma baita homenagem do presidente e do clube, relembrando a época de Xerém", declarou o defensor.

"Me emocionei quando vi os professores, alguns que trabalharam comigo entre 2002 e 2006, quando vi o meu filho Liam, que está seguindo meus passos no Fluminense e terá a oportunidade de jogar no estádio com o nome do pai, e quando lembrei do meu filho Enzo, que não está aqui. Isso não tem preço", completou.

A mudança no estádio no CT do Fluminense não foi só de nome. O local também passou por modificações estruturais e ganhou uma nova identidade visual, com grafites assinados pelos artistas plásticos Marcelo Ment e JC.

O grafite no muro da arquibancada do estádio mostra toda a carreira de Marcelo - desde seu início nas categorias de base do Flu, mostrando as passagens vitoriosas pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira, até a conquista da Copa Libertadores em seu retorno ao clube onde foi revelado. Já o túnel de acesso do CT ao campo de jogo também recebeu pintura especial.

"Estamos muito felizes por realizar esse sonho do Marcelo e nosso também. Sempre optamos por homenagear as pessoas em vida, também fazemos homenagens póstumas, mas as homenagens em vida são as mais importantes na nossa opinião. Ele é o maior jogador que Xerém fabricou, o principal ícone dos Moleques de Xerém, o jogador mais vencedor do Real Madrid, multicampeão, jogador de seleção brasileira e que nos deu a honra de voltar para casa para ser campeão da Libertadores e da Recopa com o Fluminense", afirmou Mário Bittencourt.

"Ele merece muito e a gente, enquanto estiver por aqui, vai continuar fazendo isso para criar mais vínculos entre os atletas que jogam e são campeões aqui com a instituição", finalizou o presidente da equipe carioca.