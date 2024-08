Barcelona confirma lesão de ruptura de ligamento de Marc Bernal, meia de 17 anos

O Barcelona divulgou, nesta quarta-feira, que o meia Marc Bernal, de apenas 17 anos, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão foi detectada após a realização de exames.

"Exames realizados, nesta quarta-feira, mostraram que o jogador Marc Bernal tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e uma lesão associada no menisco lateral. Nos próximos dias passará por procedimento cirúrgico", escreveu o clube.

Marc Bernal sentiu a lesão na reta final da partida contra o Rayo Vallecano, nesta terça-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O volante foi titular na vitória do Barcelona, por 2 a 1. Inclusive, Bernal esteve entre os 11 iniciais em todos os compromissos do time pela competição até agora.

Com apenas 17 anos e formado nas categorias de base do Barcelona, o jogador tinha acabado de ser integrado ao elenco principal e disputava suas primeiras partidas como profissional.

O clube catalão não deu um prazo para a recuperação do atleta.

O Barcelona volta a campo neste sábado, às 12 horas (de Brasília), quando recebe o Real Valladolid, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com 100% de aproveitamento, o Barça lidera a competição, com nove pontos, enquanto o Valladolid ocupa a 10ª colocação, com três, e um jogo a menos em relação ao rival.