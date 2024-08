Diretor do Flamengo diz que Atalanta desistiu da contratação de Wesley e dispara: "Aqui não é várzea"

O Flamengo não está mais em negociações com a Atalanta para vender Wesley. O Rubro-Negro carioca foi comunicado de maneira extraoficial que o clube italiano desistiu de contratar o lateral direito.

A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, momentos antes do início do sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista aos jornalistas presentes na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o dirigente explicou o que levou ao fim das negociações. Na visão de Spindel, a Atalanta desistiu da contratação de Wesley por ter se acertado com outro jogador.

"O Flamengo foi comunicado extraoficialmente da desistência da Atalanta em relação ao Wesley. Embora a gente conte esportivamente com o jogador, e o Wesley tem um potencial incrível, confiamos nele, tanto que acabamos de renovar o contrato, as negociações seguiram por um tempo, chegaram em valores que pareciam bons para todas as partes, e de forma repentina a Atalanta desistiu do negócio. Havia uma discussão pequena de claúsula quanto à data para terminar o trâmite para que o jogador fosse inscrito, entre os dias 23 e 26. Não era a data da viagem do atleta para exames, era a data para terminar todo o trâmite de assinatura de contratos", detalhou.

"A Atalanta fez o contrato, a única claúsula que havia discussão era essa. E hoje de manhã o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que eles queriam inicialmente. Poucas horas depois, fomos comunicados informalmente hoje à tarde que eles desistiram. Nós imaginamos que eles tenham encontrado outro atleta que interesse mais a eles do que o Wesley. Não entendemos, mas como sempre, contamos com o Wesley da mesma forma. Já ajudou e vai continuar ajudando muito. É um atleta com muito futuro, vai fazer parte da Seleção Brasileira e vai ajudar demais o Flamengo", completou Spindel.

O diretor de futebol flamenguista também revelou que não houve nenhum atraso em respostas do Flamengo, como vinha sendo especulado. O profissional voltou a afirmar que o clube carioca acatou o pedido dos italianos e tudo estava certo, até que o time europeu desistiu.

"Não houve demora alguma. Eles fizeram o documento, fizeram questão de fazer o documento. Nós aceitamos, fizemos uma alteração, devolvemos o documento revisado. Precisou ser revisado com calma, era uma transferência importante, complexa. Devolvemos ontem à tarde, com uma pequena alteração, mas aceitamos todo o restante. Depois, hoje de manhã cedo, eles falaram que não aceitavam. Voltou para a data inicial que eles desejavam e pedimos que eles enviassem assinado. Hoje eles não enviaram e comunicaram informalmente que desistiram do atleta. Deduzimos que eles estavam com outras negociações em aberto para a mesma posição", disse.

Por fim, Spindel foi questionado quanto à viagem de Wesley à Itália para assinar contrato, que estava marcada para antes do prazo dado pela Atalanta. O executivo foi firme na resposta e destacou que o Rubro-Negro não é "clube de várzea".

"Flamengo não é clube de várzea. Nenhum jogador do Flamengo vai viajar sem contrato assinado. Somos um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é outro lugar. Nenhum jogador do Flamengo viaja sem documento aprovado por todas as partes e contrato assinado por todas as partes. Aqui não é várzea", concluiu.

Após as falas de Spindel, houve o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo irá enfrentar o Bahia por uma vaga na semifinal da competição e terá o direito de decidir o confronto no Rio de Janeiro.