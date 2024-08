Em estreia oficial de Thiago Motta, Juventus vence Como na primeira rodada do Italiano

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Italiano e estreia oficial de Thiago Motta sob o comando da "Vecchia Signora", a Juventus recebeu o Como no Juventus Stadium e venceu por 3 a 0. Samuel Mbangula, Timothy Weah e Andrea Cambiaso balançaram as redes para a equipe da casa.

Com a vitória, a Juventus chegou aos três pontos, na segunda colocação da competição, atrás apenas da Atalanta por critérios de desempate. Já o Como permaneceu com nenhum ponto somado, na 17ª posição.

A Juventus volta aos gramados na próxima segunda-feira (26), às 15h45 (de Brasília) quando visita o Hellas Verona, no Estádio Marcantonio Bentegodi. No mesmo dia, às 13h30, o Como enfrenta o Cagliari, na Sardegna Arena. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

90+1? | TRIS DI CAMBIASOOOOOOO!!!! ??? La Juventus chiude i conti con una magia di Andrea! ?? ?? @EASPORTSFC#JuveComo [3-0] pic.twitter.com/phjB9cYr7D ? JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2024

O placar foi inaugurado pela Juventus aos 23 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque pela ponta esquerda, Samuel Mbangula cortou dois marcadores, ajeitou para a perna direita e finalizou forte, rasteiro, no canto esquerdo de Pepe Reina, que nada pôde fazer.

Aos 46 minutos da etapa inicial, os mandantes ampliaram a vantagem. Após receber lançamento, Kenan Yildiz driblou o defensor e cruzou na área. Vlahovic fez corta luz e deixou para Timothy Weah, que chutou de primeira. Antes de entrar, a bola bateu no travessão.

A Juventus aumentou a diferença aos 46 minutos do segundo tempo. Andrea Cambiaso dominou na ponta direita, ajeitou para a canhota e acertou belo arremate para balançar as redes.