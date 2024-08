Corinthians recebe com "enorme surpresa" a suposta relação entre PCC e agenciamento de jogadores

O Corinthians emitiu uma nota oficial na tarde desta segunda-feira, alegando "enorme surpresa" com a suposta relação do PCC (Primeiro Comando da Capital) com o agenciamento de jogadores que assinaram contrato com o clube.

Segundo matéria publicada pelo colunista Josmar Jozino, do UOL, Rafael Maeda Pires, homem forte do PCC até maio de 2023, teria agenciado jogadores de times grandes do futebol paulista. Rafael, mais conhecido como Japa, foi encontrado morto no bairro do Tatuapé ano passado.

Ainda de acordo com a reportagem, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) teria feito uma delação que sinaliza que Japa intermediou o agenciamento de vários jogadores de futebol, como Du Queiroz e Igor Formiga, contratados inicialmente para a base do Timão. Du chegou a atuar no profissional e fez parte da campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil de 2022.

O Corinthians ressaltou que "tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual".

O Timão se colocou à disposição para auxiliar as autoridades com documentos e prestar "qualquer esclarecimento necessário à completa apuração dos fatos".

Segundo a coluna do UOL, promotores de Justiça teriam em mãos mensagens entre Japa e amigos que abordam negociações de jogadores. Existiriam também cópias de contratos e comprovantes de transferências bancárias que comprovam a participação do ex-homem forte do PCC e seu grupo com agenciamento de atletas.

O Gaeco estaria investigando se as contratações desses jogadores foram bancadas de forma legal ou com dinheiro proveniente do tráfico de drogas, em um esquema de lavagem de dinheiro.

Veja a nota completa do Corinthians:

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista recebeu, com enorme surpresa, a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube.

É de se ressaltar que, de acordo com o conteúdo das matérias veiculadas, tais contratos teriam sido celebrados anteriormente à gestão atual.

O Corinthians, mais uma vez, se coloca à disposição para fornecer quaisquer documentos que as autoridades reputem importantes e, também, prestar qualquer esclarecimento necessário à completa apuração dos fatos."