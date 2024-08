Botafogo é punido pelo STJD por episódio com bonecos enforcados antes de jogo contra o Palmeiras

O Botafogo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, pelo episódio em que torcedores do time carioca penduraram bonecos enforcados da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, antes do jogo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho.

O time carioca foi julgado pela Primeira Comissão Disciplinar e recebeu uma multa de R$ 80 mil.

Os bonecos enforcados com os rostos de Leila e Ednaldo foram pendurados por torcedores não identificados em frente ao Setor Sul do Nilton Santos, local destinado para a torcida visitante. Os bonecos foram retirados do local cerca de três horas antes do início do jogo.

Para a Procuradoria, a situação tinha como objetivo incitar a violência por parte dos torcedores botafoguenses, fato ainda corroborado por mensagens publicadas em redes sociais indicando que "torcedores do Palmeiras não eram bem-vindos no Rio". Ciente do ocorrido, o Botafogo se manifestou nas redes sociais logo em seguida e repudiou o ato.

Na mesma partida o clube carioca teve o gandula Vinícius Neves Espínola expulso "ao retardar o reinício de jogo da equipe da SE Palmeiras". O funcionário foi punido com 30 dias de suspensão. A decisão cabe recurso ao Pleno.

A Procuradoria denunciou o Botafogo nos artigos 213, inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem" e no artigo 191, inciso III, pela conduta do gandula, por "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição". O gandula foi denunciado por "conduta contrária à disciplina.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.