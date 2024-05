Palmeiras recebe folga após vencer o Cuiabá e inicia preparação para jogo da Libertadores na terça-feira

O Palmeiras recebeu uma folga nesta segunda-feira depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, que tem compromisso pela Libertadores pela frente, se reapresenta na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol.

No domingo, o time comandado por Abel Ferreira bateu o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 2 a 0, com gols de Lázaro e Estêvão, e encerrou um jejum de três partidas sem vitórias no Brasileirão. O resultado deixou o Verdão com oito pontos, na sexta colocação, a dois pontos do líder Athletico-PR.

O elenco palmeirense tem a reapresentação marcada para às 10 horas (de Brasília) desta terça-feira. O clube dá início à preparação para o jogo contra o Liverpool-URU, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola na quinta-feira, às 19 horas.

Na competição continental, o Alviverde é o líder do Grupo F com sete pontos. Até o momento, o Verdão tem um empate e duas vitórias. O último triunfo foi fora de casa, contra o Independiente del Valle, de virada, por 3 a 2.

A equipe volta a disputar um jogo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena Barueri, às 16 horas. O duelo não poderá ser disputado no Allianz Parque já que um dia antes o local recebe a estrutura para um evento musical.