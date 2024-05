DJ pede Allianz para fazer evento beneficente para vítimas das chuvas no RS

Do UOL, em São Paulo

O DJ Vintage Culture pediu o Allianz Parque emprestado ao Palmeiras para realizar um evento beneficente para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Meu amigo Palmeiras, me empreste o Allianz Parque para um evento beneficente em prol das vitimas da tragédia no RS. Já temos vários amigos DJs e produtores de evento na causa. Vintage Culture, no X

Meus amigos @Palmeiras me emprestem o @AllianzParque para um evento beneficente em prol das vitimas da tragédia no RS? Ja temos varios amigos DJs e produtores de evento na causa 🙏🙏 -- Vintage Culture (@VintageCulture) May 6, 2024

O que aconteceu

O pedido do DJ acontece pouco depois do "acordo" entre o humorista Whindersson Nunes e o Vasco. No último fim de semana, o humorista pediu São Januário emprestado para um show, e o clube apoiou.

O calendário de maio, porém pode ser um problema para o "empréstimo" do Allianz Parque. O estádio receberá os shows de Louis Tomlinson (dia 11) e de Andrea Bocelli (dias 25 e 26).

O Palmeiras, inclusive, precisará mandar dois jogos em Barueri. As partidas contra Athletico (dia 12) e Vasco (dia 26), pelo Brasileirão, não acontecerão no Allianz pela agenda de shows.

O Alviverde por outro lado, fará os dois compromissos pela Libertadores em sua casa. O time recebe o Independiente del Valle (dia 15) e o San Lorenzo (dia 30).

Chuvas deixam mais de 80 mortos

Segundo a Defesa Civil, 83 pessoas morreram em razão das fortes chuvas. Até o momento, são 111 desaparecidos e 276 feridos.

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Ao menos 121.957 ficaram desalojadas, e 19.368 estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 345 sofreram alguma consequência. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas.