Crystal Palace x Manchester United: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, o Crystal Palace recebe o Manchester United pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar a partir da 16 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva no Star+.

Pontuação

Crystal Palace: 40 pontos em 35 jogos, começou a rodada na 14ª posição.

Manchester United: 54 pontos em 34 jogos, começou a rodada na 8ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Crystal Palace: três vitórias, uma derrota e um empate.

Manchester United: quatro empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Andersen e Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Olise, Mateta e Eze.



Técnico: Oliver Glasner.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Shaw e Dalot; Mainoo, Eriksen e Bruno Fernandes; Antony, Hojlund e Garnacho.



Técnico: Erik Ten Hag.

Arbitragem

Jarred Gillett é o árbitro do jogo, Lee Betts e Neil Davies são seus assistentes. Tony Harrington fica no comando do VAR.