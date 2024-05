CBF e Imply disponibilizam plataforma de doações para vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul

A Imply, empresa especializada em sistema de tickets no futebol, disponibilizou uma plataforma para doações em prol das vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul em parceria com a CBF, federações estaduais e clubes.

O site é www.cbf.eleventickets.com , e as doações poderão ser feitas por pessoas física ou jurídica.

"A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A entidade doará um milhão de reais por meio da plataforma e, em colaboração com a CIMED, também disponibilizará mais um milhão em medicamentos para as vítimas das enchentes.

Em parceria com a CBF, Federações estaduais e clubes, a Imply disponibiliza uma plataforma para doações em prol das vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. O programa é uma forma de mobilizar toda a estrutura do futebol brasileiro para ajudar o povo gaúcho. A plataforma... pic.twitter.com/DeS9jrLi7U ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 6, 2024

Vinicius Junior, Neymar, Endrick e Danilo foram alguns dos jogadores que gravaram vídeos participando da campanha. O técnico Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral da Seleção Brasileira Masculina, também incentivaram as doações.

Alguns dos patrocinadores da entidade também estão ajudando na causa. A Ambev, por exemplo, disponibilizou a plataforma Zé Delivery para ampliar a divulgação da campanha. Os clubes também serão convidados pela CBF para participarem.

Nesta segunda-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 83 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Estado.

Os jogos que envolviam equipes gaúchas na condição de visitante foram adiados na semana passada em todas as competições e divisões do futebol brasileiro. No momento, a prioridade é o atendimento à população e a solidariedade.

"Conclamo que todos possam fazer essa contribuição dentro da condição que tiver, seja qualquer valor. O mais importante nesse momento de dor é termos o braço estendido para que possamos amenizar o sofrimento de tantos gaúchos", concluiu Ednaldo Rodrigues.