CBF anuncia campanha para arrecadar doações para vítimas das chuvas no RS

A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) uma plataforma para doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. A entidade doará R$ 1 milhão pela plataforma e mais R$ 1 milhão em medicamentos.

A CBF e a seleção brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa, junto com os atletas da seleção brasileira, de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

O que aconteceu

Nomes como Vini Jr, Neymar, Endrick, Dorival Jr e Cris Gambaré gravaram depoimentos pedindo doações. A plataforma foi disponibilizada pela Imply e será auditada pela Ernst & Young.

Agora é o momento de unir todas as torcidas por uma só causa. Vamos mostrar a força do futebol brasileiro fazendo suas doações. Precisamos do apoio de todos. Dorival Jr

A CBF informou que convidará os clubes para participar da campanha. A entidade também mobiliza seus patrocinadores para participar da iniciativa.

Em parceria com a CBF, Federações estaduais e clubes, a Imply disponibiliza uma plataforma para doações em prol das vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. O programa é uma forma de mobilizar toda a estrutura do futebol brasileiro para ajudar o povo gaúcho.



A plataforma… pic.twitter.com/DeS9jrLi7U -- CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 6, 2024

Chuvas deixam mais de 80 mortos

Segundo a Defesa Civil, 83 pessoas morreram em razão das fortes chuvas. Até o momento, são 111 desaparecidos e 276 feridos.

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Ao menos 121.957 ficaram desalojadas, e 19.368 estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 345 sofreram alguma consequência. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas.