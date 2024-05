Após vencer no Barradão, São Paulo inicia preparação para enfrentar o Cobresal-CHI pela Libertadores

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para o duelo diante do Cobresal-CHI, pela Copa Libertadores da América. O clube paulista ganhou do Vitória, fora de casa, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro e agora volta todas as suas atenções para a competição internacional.

Os jogadores que atuaram por mais tempo no Barradão realizaram uma programação de atividades regenerativas. Os demais atletas foram ao gramado e iniciaram o aquecimento com bola, além de efetuarem trabalhos técnicos em seguida.

No primeiro momento, a comissão técnica orientou um exercício com foco em posse de bola. Após isso, o elenco foi dividido em grupos. Dois grupos realizaram um jogo em espaço reduzido. Neste momento, enquanto duas equipes se enfrentavam, o terceiro grupo aproveitava para fazer um circuito de exercícios físicos.

? A semana já começou por aqui!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/8ZxbaYdwT0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2024

Para o próximo compromisso do Tricolor, o técnico Luis Zubeldía deve seguir sem contar com as presenças Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).

O São Paulo retomará a preparação na manhã desta terça-feira. No período da tarde, o elenco embarcará para o Chile, mais uma vez utilizando o avião fretado.

Cobresal-CHI e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), estádio Zorros Del Desierto, pela quarta rodada da Fase de Grupos da Libertadores.