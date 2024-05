São Paulo bate Vitória com dois de Luciano pelo Brasileiro e completa quinto jogo sem derrota

Em um gramado encharcado devido à forte chuva em Salvador, o São Paulo derrotou o Vitória neste domingo, por 3 a 1, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do triunfo foram de Luciano (duas vezes) e Ferraresi. Willian Oliveira descontou para o Leão.

O Tricolor teve um a mais em campo praticamente desde início do jogo. Logo aos seis minutos, Wagner Leonardo foi expulso após revisão no VAR por acertar uma cotovelada em Calleri. O São Paulo fez valer a superioridade numérica e garantiu mais três pontos, chegando a cinco jogos seguidos sem perder na temporada.

Agora, o time, que está invicto com Zubeldía no comando, é o sexto colocado do torneio, com sete. A equipe, porém, pode ser ultrapassada pelo Bahia, que enfrenta o Botafogo ainda neste domingo. Do outro lado, o Vitória segue sem vencer na competição e aparece no 18º lugar, com apenas um ponto.

Vivendo uma maratona de viagens, o São Paulo agora vira a chave para a Libertadores. Na quarta-feira, o time visita o Cobresal, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. A bola rola a partir de 21h30 (de Brasília). Pelo Brasileirão, o próximo desafio é contra Fluminense, na segunda-feira que vem (13), às 19h, no Morumbis.

Já o Vitória terá semana livre para descansar e trabalhar visando o confronto contra o Vasco. A equipe enfrentará os cariocas no próximo domingo, às 11h, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileiro.

O jogo

Praticamente não houve jogo nos primeiros 15 minutos. Logo aos seis, Wagner Leonardo foi expulso por acertar uma cotovelada em Calleri. O lance foi revisado pelo árbitro no VAR. Além disso, sob uma forte chuva e com muitas faltas, nenhum dos times conseguiu criar chances de perigo.

A primeira grande oportunidade da partida surgiu aos 17 minutos. Nestor fez grande jogada pelo lado esquerda, deu uma meia-lua no marcador e cruzou rasteiro para a área. A bola sobrou com Igor Vinícius, que bateu para o gol, mas viu PK bloquear o chute e desviar para a linha de fundo.

Com o jogo truncado no meio de campo, em função do gramado encharcado, o São Paulo tentava chegar pelos lados do campo. E foi assim que a equipe quase abriu o placar aos 39 minutos.

Luciano carregou pela esquerda, invadiu a área e tocou para trás. Galoppo chegou chutando, mas a bola explodiu na marcação e sobrou com Igor Vinícius, que soltou um pancada e acertou a trave com o gol vazio. Chance inacreditável desperdiçada pelo Tricolor no Barradão.

O São Paulo enfim estreou o marcador já no final do primeiro tempo. Aos 44, Igor Vinícius cruzou com precisão para Luciano, que mergulhou na pequena área e, de cabeça, colocou a bola no fundo das redes: 1 a 0.

Segundo tempo

A etapa final começou animada. Logo aos quatro minutos, em uma cobrança de escanteio, Willian Oliveira apareceu sozinho na pequena área, cabeceou firme deixou tudo igual. Rafael se esticou, mas não conseguiu impedir o tento de empate.

Mal deu tempo do Vitória comemorar, e o São Paulo retomou a vantagem no placar. Aos sete minutos, Nestor achou um bom passe para Michel Araújo, que carregou a bola pelo lado esquerdo e rolou para Luciano. O camisa 10 chutou rasteiro, de primeira, e marcou o segundo do Tricolor na partida.

O Tricolor desperdiçou uma grande oportunidade de aumentar a vantagem aos 35 minutos. Galoppo invadiu a área e cortou marcador, deixando Rodriguinho 'na boa' para marcar, mas o garoto isolou.

Porém, aos 38, o São Paulo anotou o terceiro e assegurou a vitória. Após cobrança de escanteio na área, os zagueiros do Vitória afastaram a bola, mas ela sobrou com Ferraresi. Ele mostrou categoria, limpou o marcador e chutou para as redes, sem chances de defesa para Lucas Arcanjo.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 1 VITÓRIA

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 05 de maio de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartões amarelos: Bobadilla, Galoppo, Alan Franco e Michel Araújo (São Paulo); Bruno Uvini, Lucas Esteves e Dudu (Vitória)



Cartões vermelhos: Wagner Leonardo (Vitória)

GOLS: Luciano, aos 44? do 1ºT (São Paulo); Willian Oliveira, aos 4? do 2ºT (Vitória); Luciano, aos 7? do 2ºT (São Paulo); Ferraresi, aos 38? do 2ºT (São Paulo)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Willean Lepo (Reynaldo); Willian Oliveira, Dudu, Matheusinho (Daniel Junior) e PK (Lucas Esteves); Osvaldo (Mateus Gonçalves) e Janderson (Luiz Adriano).



Técnico: Léo Condé

SÃO PAULO: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco (Ferraresi); Igor Vinícius (Erick), Bobadilla (Galoppo), Alisson, Nestor (Rodriguinho) e Michel Araújo; Luciano (André Silva) e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía