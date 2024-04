São Paulo x Palmeiras: saiba onde assistir, horário e escalações

O duelo entre São Paulo e Palmeiras será realizado nesta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Este será apenas o segundo jogo de Zulbeldía no comando do São Paulo e sua estreia no Morumbis. O treinador argentino esteve a frente do Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores.

Já Abel completará seu 250º jogo sob o comando do Palmeiras. A equipe alviverde venceu no meio da semana, após conseguir uma virada histórica sobre o Independiente del Valle por 3 a 2, também pela competição continental.

O confronto fecha a 4ª rodada do Brasileirão. Enquanto o São Paulo ocupa a 16ª colocação, com três pontos, o Palmeiras é o 14º, com quatro.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alison e Luciano; Ferreira, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

São Paulo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis

Data e horário: 29 de abril, às 20h (de Brasília)

Transmissão: Premiere