Bia Haddad avança às quartas em Madri e vai encarar número 1 do mundo

Onze meses depois de sua última aparição nas quartas de final de um WTA 1000, Beatriz Haddad Maia está de volta ao grupo das oito melhores em um torneio desse nível. A brasileira, atual número 14 do mundo, conquistou sua vaga no Torneio de Madri ao derrotar mais uma vez a grega Maria Sakkari, sexta colocada no ranking, por 6/4 e 6/4.

O triunfo desta segunda-feira foi o quarto de Bia Haddad sobre a europeia em quatro encontros. Os duelos anteriores aconteceram nos torneios de Mérida/2014, Miami/2022 e Nottingham/2022.

A paulista de 27 anos agora terá como próxima adversária no WTA 1000 de Madri a número 1 do mundo, Iga Swiatek. A polonesa também entrou em quadra nesta segunda-feira pelas oitavas de final e aplicou 6/1 e 6/0 em cima da espanhola Sara Sorribes Tormo (#55).

Em toda a carreira, Bia só alcançou uma vez as semifinais de um WTA 1000: em Toronto/2022, quando também encontrou com Iga Swiatek no caminho. As duas duelaram nas oitavas de final, e a brasileira levou a melhor por 6/4, 3/6 e 7/5. Naquele torneio, Bia avançou até a final e terminou como vice-campeã, derrotada na decisão pela romena Simona Halep, então número 15 do mundo.

Brasil tem chances também nas duplas

Na chave de duplas do WTA 1000 de Madri, Bia formou parceria com a carioca Ingrid Martins e acabou eliminada logo na estreia. O Brasil, contudo, segue com chances, já que a paulista Luisa Stefani e sua parceira, a holandesa Demi Schuurs, venceram seu primeiro jogo e estão nas oitavas de final. Nesta segunda-feira, elas enfrentam a dupla chinesa formada por Xinyu Wang e Saisai Zheng.