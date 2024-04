Amizade de Landim e Textor nasceu em debate no futebol e já criou mal-estar

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo no Maracanã, às 11h, pelo Brasileiro, em um duelo que viu a rivalidade crescer ainda mais nos últimos anos, mas, que fora de campo, é marcado por cordialidade. Do encontro em Orlando, Estados Unidos, ao clássico pelo sub-20, na Gávea, Rodolfo Landim e John Textor mantêm uma amizade, que já até causou mal-estar.

A relação de Landim e Textor

O presidente do Flamengo e o dono da SAF do Alvinegro conversam constantemente e não desperdiçam as chances para um papo pessoalmente. Um novo encontro, porém, não vai acontecer hoje. Textor foi punido pelo Pleno do STJD e não pode comparecer em jogos do Glorioso como mandante ou visitante.

No início do ano, Textor visitou Landim nos EUA e acompanhou um jogo do Flamengo contra o Orlando City. Na ocasião, o dirigente alvinegro postou que "torcia para o Brasil" e irritou torcedores do Glorioso.

No ano passado, o presidente rubro-negro recebeu o empresário na Gávea. Textor foi até a sede do rival para acompanhar o clássico pelo Brasileiro sub-20.

Pessoas próximas dizem que eles têm ideias semelhantes. O papo, geralmente, gira em torno de medidas que podem tomar para a modernização e melhora da qualidade do futebol brasileiro como produto

Landim e Textor têm um respeito mútuo. A forma como eles veem o futebol e a liderança exercida fazem com que eles tenham uma relação mais próxima.

Além das conversas sobre mercado e futebol, já houve diálogos sobre o Nilton Santos. No começo do ano passado, a ideia de Landim era que os estádios do Rio atendessem a todos para desafogar o Maracanã.

O Maracanã também foi personagem nesta relação. O Vasco convidou o Botafogo para ser um aliado na gestão do estádio, mas Textor preferiu recusar a proposta por entender que o Nilton Santos já atende sua demanda e para não se indispor com Landim, que vive batalha judicial com o Cruz-Maltino na licitação.

Landim e Textor foram aliados iniciais na Libra. Os dois chegaram a caminhar lado a lado na discussão, mas, posteriormente, o empresário rompeu com o grupo e fechou com Coritiba, Cruzeiro e Vasco em grupo paralelo.

A língua também foi um facilitador. Landim é fluente em inglês, o que facilita a comunicação dos dois.

Textor foi personagem na janela

O Botafogo fechou com o zagueiro Pablo. O jogador foi emprestado pelo Flamengo até dezembro, sem opção de compra.

O Alvinegro também tentou fechar com o lateral-direito Matheuzinho. O jogador, porém, preferiu ir para o Corinthians.

Botafogo e Flamengo tiveram disputa no mercado. Os dois clubes tentaram a contratação do atacante Luiz Henrique, que estava no Bétis, da Espanha, e o Glorioso levou a melhor. O camisa 7 marcou o primeiro gol na última quarta-feira, contra o Universitario, do Peru, pela Libertadores.