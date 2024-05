Thiago Wild estreia com vitória sobre francês no Masters 1000 de Roma

O brasileiro Thiago Wild, que ocupa a 61ª colocação do ranking da ATP, estreou com vitória no Masters 1000 de Roma. Nesta quinta-feira, ele venceu o francês Gregoire Barrere, número 115 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h29 de confronto.

Dominando a partida contra o francês praticamente do início ao fim, Wild aproveitou da fragilidade do oponente com o saque, conquistando a maioria dos pontos em seus games de devolução.

No primeiro set, o paranaense começou bem e poderia ter fechado o placar com mais facilidade, encerrando apenas em 6/4. Na segunda parcial ele encontrou mais tranquilidade e conseguiu fechar em 6/2.

Na segunda rodada, o brasileiro terá como adversário o argentino Tomas Etcheverry, número 28 do mundo. Será o primeiro confronto entre eles em um torneio da ATP.

Além de Thiago Wild, o Brasil conta com outro representante no Masters 1000 de Roma. Trata-se de Thiago Monteiro, que também venceu em sua estreia e enfrentará o australiano Jordan Thompson na segunda rodada.