Confira informações sobre a venda de ingressos para o jogo decisivo do Flamengo na Libertadores

O Flamengo enfrenta o Bolívar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A venda de ingressos para a partida começa nesta quinta-feira, às 14h, para os sócios-torcedores, no site flamengo.superingresso.com.br. Para o público geral, as entradas estarão disponíveis a partir desta sexta, às 18h.

Os valores dos ingressos iniciam em R$ 60,00 e vão até R$ 500,00 (Maracanã Mais). Os sócios recebem desconto nas entradas a depender do plano utilizado.

O Flamengo ocupa atualmente a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos. Enquanto o Bolívar lidera com dez. Assim, o duelo é decisivo e uma derrota pode causar a eliminação dos cariocas. Para isso, o Palestino, segundo colocado, com seis, teria que vencer o jogo contra o lanterna Millonarios, que tem apenas dois pontos.

Uma novidade para o jogo é que os setores Oeste Inferior, Maracanã Mais, Leste Inferior e Leste Superior terão como meio de acesso a biometria facial cadastrada.

Veja os valores dos ingressos:

Norte: R$60,00



Sul: R$60,00



Leste Superior: R$60,00



Leste Inferior: R$80,00



Oeste Inferior: 100,00



Maracanã Mais: R$500,00



Sul B (visitante): R$60,00

Confira abaixo os horários de venda por planos e níveis de prioridade:

09/05 (14h) - Diamante+1 (nível 0)

09/05 (18h) - Diamante / Platina+1 (nível 1)

10/05 (10h) - Platina / Ouro+1 (nível 2)

10/05 (12h) - Ouro / Prata+1 (nível 3)

10/05 (14h) - Prata / Bronze +1 (nível 4)

10/05 (16h) - Bronze (nível 5)

10/05 (18h) - Público Geral online (nível 6)

13/05 (10h) - Pontos de troca, pontos de venda físicos e Gratuidades

15/05 (21h) - Encerramento das vendas online