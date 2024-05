Astro prepara despedida da NBA e quer jogar no Fla: 'sou metade brasileiro'

Astro do Miami Heat, Jimmy Butler quer jogar basquete no Brasil. Em entrevista à revista americana GQ, o ala-amador afirmou que gostaria de defender as cores do Flamengo.

O que aconteceu

Jimmy afirmou que o Heat será a sua última franquia na NBA. O time de Miami já está eliminado dos playoffs nesta temporada.

E o novo destino do ala-amardor pode ser o Flamengo. Butler disse que é "metade brasileiro" e que gostaria de defender as cores do Rubro-Negro.

Sim [o Heat será a última franquia]. Na NBA? Com certeza. Mas depois disso, eu, realmente, quero jogar no Flamengo. Eu falo para todo mundo que sou metade brasileiro. Jimmy Butler, à GQ

Butler esteve no Brasil no ano passado e visitou o Ninho do Urubu. Na ocasião, ele falou sobre o desejo de encerrar a carreira no Fla.

O Flamengo disputa as quartas de final do NBB e encara o Basquete Cearense nesta quinta-feira (9). O Rubro-Negro venceu os dois primeiros confrontos.