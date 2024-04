'Tite tem um elenco para encantar, mas o Flamengo não encanta', diz Casão

O colunista Walter Casagrande destacou no Fim de Papo que Tite tem um elenco encantador no Flamengo, mas não consegue fazer o time encantar após seis meses no cargo. Segundo Casão, Tite não tem a cultura do futebol-arte na veia como o clube de maior torcida do Brasil.

'Tite tem um elenco para encantar e não encanta': "No Flamengo, a torcida está irritada pela falta de bola, o Flamengo tem um time para jogar muito mais do que joga, fora esse time, a cultura futebolística do Flamengo é de bom futebol de futebol que agrada, que encanta. O Tite tem na mão um elenco para encantar e não encanta, não joga bem, é uma bolinha desse tamanhinho que o Flamengo está jogando isso que irrita mais o torcedor".

'O Flamengo não é time para jogar de contra-ataque': "No caso do Tite com o Flamengo, há incompatibilidade de cultura futebolística. A cultura futebolística do Tite não é de encantar. Um treinador que tem Arrascaeta e De La Cruz no mesmo elenco e não coloca os dois, desculpa, não gosta de jogo bonito, não gosta de técnica, não gosta de envolver o adversário, prefere ficar resistindo ao adversário e ganhar no contra-ataque. O Flamengo não é time para jogar de contra-ataque, é um time de criar jogadas e envolver o adversário e vencer com um belo futebol. O Flamengo tem no seu DNA isso, na sua cultura isso e tem um time para isso".

