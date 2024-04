Fábio lidera número de defesas nas últimas duas edições da Libertadores

Na noite da última quinta-feira, o Fluminense empatou com o Cerro Porteño por 0 a 0, em confronto válido pela Libertadores. Um dos destaques da equipe jogando no Paraguai foi o experiente Fábio.

O goleiro tem sido peça fundamental para a equipe carioca. Não à toa, é o goleiro com mais defesas e defesas difíceis nas últimas duas edições da Libertadores.

De acordo com dados do Sofascore, Fábio sofreu apenas 14 gols em suas últimas 16 partidas no torneio. O goleiro, assim, tem uma média de 0,87 gols sofridos por jogo.

? Fábio (43 anos) é o goleiro com mais defesas e defesas difíceis nas últimas duas edições da Libertadores. ?? ?? 16 jogos

? 14 gols sofridos (!)

? 48 defesas (!)

? 14 defesas difíceis (!)

? 77% bolas defendidas (!)

? 81% acerto no passe (!)

? Nota Sofascore 7.11 pic.twitter.com/9EAN67tEFI ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 26, 2024

O goleiro ainda soma 48 intervenções e 14 defesas consideradas difíceis. Por fim, Fábio defendeu 77% das bolas e teve 81% de acerto nos passes durante o período.

O Fluminense vive um início de temporada com altos e baixos. O clube conquistou a Recopa Sul-americana diante da LDU e é o primeiro colocado do Grupo A da Libertadores, com 5 pontos em 3 partidas. Já no Campeonato Brasileiro é o 10º colocado, com quatro pontos em três jogos. No Carioca, amargou a eliminação para o Flamengo na semifinal.

Com Fábio à disposição, o Tricolor Carioca volta a campo neste domingo, pelo Brasileirão. O time visita o Corinthians, às 16 horas (de Brasília), pela quarta rodada da competição.