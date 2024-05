Valencia participa de doações a pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira, o atacante Enner Valencia, do Internacional, e sua família compareceram na Vila Ipiranga para participar das doações a pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul seguem tendo reflexos na capital gaúcha e em outras centenas de municípios no estado. A tragédia também afetou o futebol, com os jogos dos times gaúchos sendo adiados pela CBF e a Conmebol repetindo o ato com os duelos da dupla Gre-Nal na Libertadores e na Sul-Americana.

O Internacional, por sua vez, cancelou os treinos e deve se reapresentar na quinta-feira. O Beira-Rio, o centro de treinamento do time e o aeroporto de Porte Alegre estão alagados.

?? ????? ?? ???????!?? Nesta segunda-feira (6), Enner Valencia e sua família foram até a Vila Ipiranga, fazer doações a pessoas afetadas pelas enchentes no RS. ??? pic.twitter.com/GX7J4IccZk ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 6, 2024

Uma das alternativas, então, seria retomar as atividades no CT das categorias de base, mas ainda não houve uma definição sobre o local que será utilizado pelo elenco.

Em meio a situação negativa, Internacional e Grêmio estão participando de campanhas, assim como os jogadores da dupla, especialmente na arrecadação e na distribuição de mantimentos às famílias afetadas.