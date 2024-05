Gabriel Sara comemora classificação do Norwich na Inglaterra: "Merecida pela nossa regularidade"

O meia Gabriel Sara, ex-São Paulo, comemorou a classificação do Norwich, da Inglaterra, aos play-offs da Championship. A equipe, agora, está a três jogos de retornar à Premier League.

"A classificação é merecida pela nossa regularidade durante a temporada. Nós criamos uma sinergia muito forte com a torcida e estamos trabalhando como nunca para conquistar este grande objetivo nosso e do clube, que é voltar à Premier League", disse Sara.

O Norwich terminou a competição na sexta colocação, conquistando a última vaga aos play-offs, que será disputado contra o quinto ao terceiro colocado. Leicester e Ipswich, primeiros colocados, conquistaram o acesso direto. A equipe de Gabriel Sara encara o Leeds em jogos de ida e volta, nos próximos dias 12 e 16 e, caso passe de fase, decide a vaga contra West Bromwich ou Southampton, no dia 26, em partida única no Estádio de Wembley. Apenas um destes quatro times garante o acesso à Premier League.

We're underway at St Andrew's. ???'? ??, ????????! pic.twitter.com/kkCHuYvcI3 ? Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 4, 2024

"Agora começa outro campeonato para nós. Estamos todos bastante motivados para esses jogos que faltam e queremos devolver o Norwich à Premier League, que é onde ele merece estar", afirmou Sara.

O ex-São Paulo tem sido um dos principais destaques do Norwich na temporada, contribuindo com 12 gols e 13 assistências. Além disso, foi titular em todas as 46 rodadas da competição, estando em campo em 4107 dos 4140 minutos possíveis. As boas atuações o renderam diversos prêmios como Melhor Jogador de Agosto de 2023 no torneio e Jogador do Mês de março e abril, do Norwich.

"Estou muito orgulhoso por receber esses prêmios. Mas sinceramente, eu os vejo como consequência de algo muito maior. Estou feliz, adaptado e sinto que desenvolvemos uma conexão bem especial entre o time e a torcida nesta temporada", comentou.