West Ham confirma saída do técnico David Moyes ao final da temporada

O West Ham anunciou nesta segunda-feira através de suas redes sociais que não irá renovar com o técnico David Moyes para a próxima temporada europeia. O contrato com o clube londrino acaba no dia 30 de junho.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires. ? West Ham United (@WestHam) May 6, 2024

David Moyes começou a temporada com o West Ham em boa forma. Campeão da Conference League sob o comando do escocês, o clube havia feito a maior venda de sua história (Declan Rice para o Arsenal), reinvestindo o dinheiro em diversas contratações.

No entanto, a temporada do West Ham acabou desandando após a lesão do brasileiro Lucas Paquetá, principal jogador da equipe. Eliminado na semifinal da Liga Europa, o time ocupa a nona colocação do Campeonato Inglês, a duas rodadas do fim.

Responsável pelo único título do West Ham no século, David Moyes se despede após quatro temporadas. O espanhol Julen Lopetegui, com passagem pelo Real Madrid, é um dos cotados ao cargo.