Dorival Jr convoca seleção brasileira para Copa América nesta sexta-feira

O técnico Dorival Jr vai convocar a seleção brasileira para a disputa da Copa América nesta sexta-feira (10).

O que aconteceu

O evento está marcado para 12h na sede da CBF. O torneio será disputado nos Estados Unidos a partir do dia 20 de junho; o Brasil estreia no dia 24.

Os atletas que atuam na Europa se apresentam no dia 30 de maio, enquanto os jogadores que atuam no Brasil são esperados no dia 3 de junho.

A preparação para a Copa América terá dois amistosos: contra o México, no dia 8, e contra os Estados Unidos, no dia 12. A partida contra os mexicanos será no Texas, no Kyle Field, e o duelo contra os donos da casa está marcado para Orlando.

O Brasil fará toda sua preparação em Orlando e vai treinar no complexo 'ESPN Wide World of Sports', dentro do Walt Disney World. "O objetivo é justamente divulgar toda a nossa programação da seleção principal para deixar todos informados sobre tudo que se planejou visando uma excelente Copa América para o Brasil", disse Rodrigo Caetano, diretor executivo da seleção

Escolhemos Orlando para ser nossa base no período de treinamento por uma questão estratégica, que foi entendido e apoiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Com essa base fixa, acreditamos que teremos as melhores condições de preparação Rodrigo Caetano

O Brasil estreia no dia 24 de junho contra a Costa Rica no SoFi Stadium. Depois joga contra o Paraguai no Allegiant Stadium e fecha a primeira fase contra a Colômbia no dia 2 de julho.