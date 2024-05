Nos pênaltis, São Paulo ganha do Miyagi-JAP e é campeão do Tokyo International Youth Tournament sub-14

Nesta segunda-feira, no Complexo Esportivo J-League, em Fukushima (JAP), o São Paulo bateu o Miyagi-JAP, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Com o resultado, o Tricolor Paulista sagrou-se campeão do Tokyo International Youth Tournament sub-14 de maneira invicta.

A competição reuniu 12 equipes, que foram divididas em quatro grupos com três participantes cada. O São Paulo fez parte da chave B na primeira fase, juntamente com Tokyo Verdy e Prefeitura de Iwate. Nesta fase, o clube paulista venceu as duas partidas, goleando a Prefeitura Iwate, por 5 a 1, e fazendo 3 a 0 no Tokyo Verdy.

Na semifinal, contra o FC Tokyo, o São Paulo triunfou por 4 a 1. Por fim, na decisão, a equipe sagrou-se campeã ao vencer, nas penalidades máximas, por 5 a 4. No tempo normal, que acabou em 1 a 1, o Tricolor saiu em desvantagem, entretanto buscou o empate.

Esse foi o segundo troféu do time paulista neste torneio sub-14, já que, em 2009, na segunda edição do campeonato, o São Paulo também saiu com o troféu. Na ocasião, os são-paulinos superaram as equipes de Jakarta (8 a 0), Tokyo (2 a 0), Paris (5 a 0,) Seul (4 a 0) e, na decisão, Tokyo Verdy (3 a 2).