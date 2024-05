Corinthians bate Botafogo e ganha a terceira seguida no Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, o Corinthians ganhou a terceira partida seguida no Brasileirão feminino ao bater o Botafogo por 2 a 0, fora de casa. Jheniffer e Fernanda marcaram os tentos do triunfo.

Com 25 pontos, as brabas estão na ponta do torneio. As cariocas, por sua vez, estão com sete, na 13ª colocação.

Agora, o Corinthians enfrenta o São Paulo às 12h (de Brasília) desse domingo, como mandante. Já o Botafogo duela frente ao Cruzeiro nesse sábado, às 21h, no Castor Cifuentes.

Segue as líderes! O Corinthians vence mais uma! pic.twitter.com/KrTBaQ0X5y ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 6, 2024

O jogo

A primeira etapa não ficou marcada por grandes chances para ambos lados. A melhor oportunidade foi do Corinthians, quando Vitória Yaya finalizou para defesa de Michelle.

Na busca pelos três pontos, as brabas partiram para cima, mas esbarraram na goleira. A camisa 8 (2x), Tamires e Yasmim foram frustradas pela arqueira logo no começo do segundo tempo.

Aos 22 minutos, Jheniffer aproveitou a sobra e finalizou dentro da área para abrir o marcador para o Corinthians. No fim, a lateral Yasmim deu passe para Fernandar ampliar a vantagem e dar números finais ao duelo.