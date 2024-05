Giro: No Inglês, United é goleado por Crystal Palace e sai da zona de classificação à Conference League

Nesta segunda-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e foi goleado por 4 a 0. Os gols foram marcados por Michael Olise (2), Mateta e Tyrick Mitchell.

Com o resultado negativo, o United voltou a perder após quatro jogos de invencibilidade na competição (três empates e uma vitória). Assim, a equipe ficou estacionada na oitava posição, fora da zona de acesso à Conference League, já que o Newcastle venceu seu duelo na rodada e alcançou os 56 pontos, enquanto os Red Devils ficaram com 54. Por outro lado, o Crystal Palace chegou aos 43 pontos na 14ª colocação.

Por fim, a equipe comandada por Erik ten Hag volta aos gramados no próximo domingo, contra o Arsenal, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Crystal Palace joga com o Wolverhampton no sábado, às 11h (de Brasília), no Molineux Stadium.

Os gols

Michael Olise recebeu de Daniel Muñoz aos 12 do primeiro tempo e, da entrada da área, disparou um lindo chute no canto direito da meta para abrir o placar.

Já o segundo dos mandantes foi marcado por Mateta, aos 40, ainda da etapa inicial. Com assistência de Chris Richards, o atleta finalizou no alto do gol defendido por Onana.

O penúltimo da goleada saiu dos pés de Tyrick Mitchell, dessa vez no segundo tempo, aos 13. O jogador aproveitou a sobra na entrada da área e, com uma rápida reação, balançou as redes.

Por fim, Michael Olise fez o seu segundo na partida e fechou a goleada com um bonito chute no alto do gol após uma nova assistência de Muñoz.

De virada, Atalanta vence Salernitana no Italiano

Pelo Italiano, em jogo válido pela 35ª rodada, a Atalanta visitou a Salernitana e, de virada, venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Gianluca Scamacca e Teun Koopmeiners, enquanto Loum Tchaouna fez o único dos mandantes.

Assim, com o resultado positivo, a Atalanta chegou aos 60 pontos na quinta colocação, a qual dá acesso à Liga dos Campeões. Por outro lado, a já rebaixada Salernitana ficou estacionada na lanterna, com os mesmos 15 conquistados.

Fora de casa, Napoli empata com Udinese no Italiano

O Napoli visitou a Udinese pela mesma rodada do Italiano e, após abrir o placar na segunda etapa com Osimhen, sofreu o empate já nos acréscimos com o gol de Isaac Success.

Assim, o Napoli ficou na oitava colocação, com os mesmos 51 pontos, podendo ser ultrapassado pela Fiorentina, que vem logo atrás com um a menos. Já a Udinese seguiu na primeira colocação da zona de rebaixamento, agora com 30 somados.

Em jogo de sete gols, Lyon vence Lille pelo Francês

Por fim, fechando os jogos das principais ligas europeias, o Lille recebeu o Lyon e, de virada, perdeu por 4 a 3. Os gols dos visitantes foram marcados por Benrahma, Fofana, Lacazette e Mama Baldé, enquanto Bafodé (2) e Zhegrova descontaram para os mandantes.

Com a derrota, o Lille ficou na quarta colocação, com os mesmos 55 pontos. Já o Lyon seguiu na sétima colocação, agora com 47 conquistados.