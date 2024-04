Entre promessas de valorização do uniforme, Corinthians perde outro patrocínio e chega a 5 espaços vazios

A Lukma decidiu não renovar a parceria com o Corinthians e abriu espaço na barra traseira do calção do uniforme alvinegro. Assim, o clube chegou a cinco espaços vazios em seu fardamento.

Neste momento, os seguintes espaços estão disponíveis no uniforme da equipe: barra frontal e traseira da camisa, omoplata, barra traseira do calção e meião.

Em março, o Corinthians fechou uma permuta com a TOTVS, empresa de sistemas e software que tem parceria com o clube desde setembro de 2021. A organização terá o direito de expor a marca na barra traseira da camisa de jogo do time masculino por 30 dias. A primeira partida com a novidade foi contra o Atlético-MG, na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 14 de abril.

Os patrocínios fixos do time, neste momento, são: VaideBet (máster), EZZE Seguros (barra superior das costas), Postos Ale (peito), Banco BMG (mangas) e UniCesumar (barra frontal do calção).

Além da Lukma, a Tele Sena decidiu interromper sua parceria com o Timão recentemente. A empresa estampava a barra frontal da camisa alvinegra, mas entendeu que havia uma ausência de exposição devido à eliminação precoce no Campeonato Paulista e teve a percepção de que o clube não teria demonstrado mais interesse em evoluir para a criação da "Tele Timão", projeto que foi tratado no início da parceria.

PROMESSA DE R$ 200 MILHÕES

A missão de encontrar parceiros, colher novas receitas e elevar o valor conseguido pelo clube com o uniforme da equipe de futebol é de Sérgio Moura, o "homem forte" do marketing do Corinthians e que trabalha com Augusto Melo desde a primeira campanha eleitoral do atual presidente.

Em dezembro de 2023, já eleito, Augusto falou com otimismo sobre o tema. "Nossa camisa vai explodir e vai para mais de R$ 200 milhões", garantiu o mandatário em entrevista à TV Bandeirantes.

Durante o anúncio do acordo com a VaideBet, em janeiro deste ano, Augusto reforçou. "Quando falei isso, que nossa camisa valeria mais de R$ 200 milhões, deram risada. Vai ser maior do que isso. É a credibilidade que estamos passando".

Para cumprir a promessa de Augusto, o departamento de marketing do Corinthians vive dias de pressão e continua no mercado em busca de parceiros e novos contratos.

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O clube arrecadou R$ 117 milhões com patrocínio em 2023 e, segundo a revisão orçamentária para 2024, quer embolsar R$ 263,2 milhões nesta temporada.

Tanto as contas do ano passado, do mandato de Duilio Monteiro Alves, quanto a revisão proposta por Augusto, serão votadas na próxima segunda-feira, no Parque São Jorge, pelo Conselho Deliberativo.