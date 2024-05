Presidente do Getafe revela interesse do Barcelona em Mason Greenwood

Nesta terça-feira, o presidente do Getafe, Ángel Torres, revelou que o Barcelona estaria interessado na contratação do atacante inglês Mason Greenwood, que está emprestado pelo Manchester United.

De acordo com Ángel Torres, a situação do atleta de 22 anos foi questionada por Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Deco, diretor-esportivo. Porém, o Atlético de Madrid, apontado como um dos interessados, não realizou nenhuma consulta sobre o jogador.

"O Atlético Madrid não me perguntou sobre o Greenwood, o único que me perguntou foi o Laporta. Falei com ele e com o Deco, que falaram dele porque gostam do jogador", afirmou à Radio Marca.

Na atual temporada, Greenwood realizou 32 jogos, marcou dez gols e distribuiu seis assistências. O atacante reencontrou o bom futebol depois de ficar fora dos gramados durante a temporada de 2022/23.

O jogador foi afastado pelo Manchester United no ano passado, após ser preso, acusado de violência sexual e tentativa de estupro. Porém, as acusações foram retiradas em fevereiro de 2023 e ele voltou a atuar nesta temporada, com o empréstimo para o Getafe.

O Manchester United possui 75% dos direitos econômicos de Greenwood, enquanto o Getafe tem 25%. Apesar disso, Ángel acredita na permanência do atacante na equipe.

"Se depender do garoto e dos pais, vai ficar. Parece que o Manchester United o quer vender, mas acho que vai continuar por aqui", relatou.