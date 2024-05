Sharapova, Hamilton e Serana: personalidades do esporte vão ao Met Gala

Imagem: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Serena Williams, Maria Sharapova e Lewis Hamilton foram algumas das personalidades do esporte que desfilaram no tapete vermelho do Met Gala 2024.

O que aconteceu

O baile anual do Museu de Artes de Nova York teve a presença de estrelas do tênis, da fórmula 1 e do basquete. Além dos astros já mencionados, Angel Reese, Venus Williams e Ben Simmons também foram ao Met Gala.

O evento foi realizado na noite desta segunda-feira (6). O tema desta edição foi "Belezas Adormecidas: Despertando a Moda".

O Met Gala também é famoso pelos looks escolhidos pelos convidados. As produções costumam ser mais extravagantes do que em um tapete vermelho convencional.

Serena Williams

Serena Williams no Met Gala 2024 Imagem: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

Venus Williams

Venus Williams no Met Gala 2024 Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

Maria Sharapova

Maria Sharapova no Met Gala 2024 Imagem: Jamie McCarthy/Getty Images

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton no Met Gala 2024 Imagem: Taylor Hill/Getty Images

Ben Simmons

Ben Simmons no Met Gala 2024 Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Angel Reese