Ancelotti exalta Vini Jr antes de semi da Champions: 'É um dos melhores'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Carlo Ancelotti elogiou Vini Jr antes do jogo contra o Bayern de Munique pela volta da semifinal da Liga dos Campeões. A partida acontece nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

[Vini Jr] Melhorou em tudo. Na finalização, taticamente... É um dos melhores e está demonstrando isso. Trabalha muito em todos os aspectos e isso faz dele um dos melhores. Espero que amanhã ele nos leve à final. Carlo Ancelotti

O que aconteceu

Vini marcou dois na ida contra o Bayern e é o artilheiro do Real na Champions. O brasileiro tem cinco gols, três a menos do que os artilheiros do torneio Harry Kane (Bayern de Munique) e Mbappé (PSG).

O camisa 7 ainda divide com Bellingham o posto de garçom do time merengue. Ambos deram quatro assistências, mas Vini tem um jogo a menos.

O Real Madrid tenta o 15º título da Champions. O maior vencedor da competição busca uma vitória em casa — após empate em 2 a 2 na Alemanha — para chegar a final e enfrentar Borussia Dortmund ou PSG.