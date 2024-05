Mãe do filho de Jô, Maiara Quiderolly desabafa após prisão do atacante

A empresária e modelo Maiara Quiderolly se pronunciou nas redes sociais após a prisão do atacante Jô. Pouco antes de entrar em campo pelo Amazonas pela Série B nesta segunda-feira, o atleta acabou detido em função da falta de pagamento de pensão alimentícia.

Maiara Quiderolly é mãe de João Gabriel, de 1 ano e 4 meses, fruto de um rápido relacionamento com o atleta. Em vídeo nas redes sociais, ela reclamou do que vem sofrendo nas redes sociais após a prisão do jogador.

"Estou indo para uma reunião. Olha que legal, uma mãe que trabalha, né?", destacou inicialmente. "Quando a internet quer apontar dedo para alguém e achar culpados, no caso eu sempre sou culpada", emendou.

Maiara Quiderolly citou que a prisão de Jô não tem relação com o processo envolvendo João Gabriel. "Nem quando é um assunto me envolvendo, eu sou a pauta, o problema. Estou seguindo a minha vida. Vou atrás dos diretos do meu filho, sim. Como todas as mães devem fazer. Se não é resolvido de maneira civilizada, vai para a Justiça e acabou. Não tiro a razão, faço quando necessário. Mas o ocorrido não é comigo", avisou.

Por fim, Maiara Quiderolly contestou a postura de Jô e deixou claro que o atacante deve seguir o previsto em lei. "Ao contrário dos que pregam que sou problema, não sou a única. O problema é de responsabilidade de quem quer ter muitas mulheres, e não dá conta. Você quer filhos, vai arcar com a responsabilidade. A culpa é dos dois? Sim. No meu caso, trabalho, vou atrás das coisas. Se a culpada fosse a mãe, ela estaria respondendo judicialmente. Culpem quem é o culpado. Não venham caçar confusão com a mãe, mas sim com quem tem os deveres previstos na Justiça". afirmou.